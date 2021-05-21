為了解蔬菜、水果的攝取量，與壓力知覺量的關係，澳洲伊迪斯科文大學研究團隊，針對逾8,000名參與者進行問卷調查。結果發現，每天吃至少470克蔬菜與水果的參與者，壓力知覺水平約下降10%。隨著新冠肺炎在台灣重燃疫情，民眾心情跟著每日確診數而起起伏伏。這項研究顯示大量攝取蔬果除可增加身體抵抗力外，還能舒緩因疫情嚴峻而產生的壓力上升。

這份研究已刊登在2021年5月份的《臨床營養》。論文指出，隨著全球各國精神疾病案例愈來愈多，心理健康無疑成為日益嚴重的問題。據統計，約2分之1的澳洲民眾在一生中會遇到心理健康問題。放眼全球，約10分之1的人罹患精神疾病。

固然，生活免不了壓力；但長期暴露在壓力之下，無疑會對心理健康產生不利影響。例如，心臟病、糖尿病、憂鬱症與焦慮症，預防與減輕心理疾病的方法，已成為公共衛生刻不容緩的議題。

眾所皆知，均衡而健康的飲食為人體帶來好處；但數據顯示，只有2分之1的澳洲民眾每天吃到2份水果，每日攝取5份蔬果的人數比例更低於10分之一。儘管研究已證實，營養不良會讓人壓力知覺上升，卻沒有說明蔬果攝取量與壓力之間的關係。

為探討蔬果攝取是否能降低食用者的壓力，以及血清類胡蘿蔔素(serum carotenoids)、蔬果攝取生物標記與壓力知覺的關係，研究團隊透過《澳洲糖尿病、肥胖與生活型態研究》，徵得8,689名志願者進行實驗。

所有參與者年齡在25歲以上，平均年齡為47.4歲；其中，女性占49.8%。所有參與者必須填寫「食物頻率問卷」，以評估飲食攝取量；此外，還需填寫經認證的「壓力知覺問卷」。約1,187名參與者須透過高效液相層析(high performance liquid chromatography)，以測量血清類胡蘿蔔素，並進行多變量回歸分析，以確認蔬果攝取量與壓力知覺的關聯。

結果發現，相較於每天攝取蔬果不到230克的參與者，每天蔬果攝取達470克以上的參與者，感受到的壓力水平降低約10%。從參與者的年齡來看，45歲以上65歲以下的中年人，攝取蔬果量對壓力知覺的降低最為明顯，但在小於45歲與大於65歲的參與者中，關聯性則沒有這麼明顯。從性別來看，不論男女大量攝取蔬果都有助於降低壓力。

研究團隊解釋，蔬果中含有維生素、礦物質、類黃酮與胡蘿蔔素，能夠減少發炎與氧化壓力，從而改善心理健康。發炎與氧化壓力已被證實增加壓力、焦慮與情緒低落。

更進一步地說，隨著新冠肺炎疫情逐漸升溫，大量攝取蔬果不只減低疫情期間人們的焦躁不安，也是提升免疫力的關鍵。深綠色蔬菜中的維生素A、B、C、E與各種礦物質，是免疫系統正常運作的必要元素；水果的胡蘿蔔素在人體內可轉換為維生素A，能維持眼睛、口腔、肺部與腸胃道黏膜健康，進而阻止細菌與病毒入侵體內。

(中時新聞網)