「老兵聽到炮彈飛過去的聲音，就知道事情不太對了……。」

台大急診室主治醫師石富元經歷過2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情的災難，18年後，老兵竟然又遇到同樣嚴峻的狀況。5月14日開始，台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情猛爆惡化，從15日的180個本土病例到18日的240個本土病例，社區感染擴大，過去的太平好日子，忽然不見了。

身處防疫第一線，石富元清楚知道病人不見得會一五一十交代自己的暴露史，

再看到華航機師、諾富特飯店事件、宜蘭遊藝場病例，他已經嗅到，「風險明顯在堆高。」

風險積累著，而且現在它們凝結成巨大的壓力球，破空而來。

醫療防線 抗疫體系不能崩

不只醫護！「大家要合作，就能往解決事情的方向走。」

5月15日，指揮中心宣布雙北進入三級防疫警戒，指揮中心專家小組諮詢委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎說，「理想的狀態，高峰期就會在7到14天後過去，接下來就可能清理乾淨。」從14日開始的2周，是控制疫情的「關鍵時刻」，李秉穎認為，台灣應該不至於「每日爆發上千件病例，防疫完全破功」，但「我們要更積極，才可以有效控制。」

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙認為，目前「二級防疫警戒到三級防疫警戒的提升，就是為了第四級提前部署，先行防治狀況惡化。」陳秀熙說，「5月14日」是個最重要的截點，現在三級防疫警戒，主要是必須讓「時間」來消化「5月14日」之前發生的染疫個案，以及那些尚未被發現的群聚感染者。

可以預期，接下來，每天爆出三位數病例將成為新常態，陳秀熙說：「要消耗原本社區群聚感染的個案，需要一定的時間。」先讓子彈飛一會，預期到病例數字，就要預防可能發生的惡化情事。

醫療資源、人力都在疫情升高時逐漸被消耗，治療一名重症患者的費用約210萬元，這費用除包含院內的治療費外，還有疫調的人事費用，至於輕症或無症狀患者的費用平均約80萬元。資源有限，不能期待醫護成為超人，全民都得當台灣的「英雄」，就像新北巿立土城長庚醫院院長黃璟隆說的：「大家要合作，我們就能往解決事情的方向走。」

疫苗防線 台灣隊7月上路

拚臨床試驗、搶原料，「指揮中心每週盯四次進度」

在全員抗疫的當頭，國產疫苗廠高端正在打另一場艱困的戰爭，為7月疫苗上市做準備。

從去年2月，高端就預料原料會缺貨，隨著研發結果愈來愈樂觀後，開始拉高備貨，空針至今約備有200萬劑。「每天都跟國外廠商協調確認，缺一個都不行。你能想像疫苗研發生產出來，卻沒有容器裝填嗎？」高端執行副總經理李思賢加重語氣強調，這種難以想像的情況，在全球疫苗大戰的非常時刻，「真的會發生。」

高端疫苗在4月底完成4000人的二期臨床試驗，現在正靜待安全性測試結果。如果副作用在可接受範圍內，可望六月中向食藥署申請緊急授權（EUA），7月底前施打，預計在4到5個月內，提供政府所需的五百萬劑。

繃緊神經、上緊發條的不只是廠商，指揮中心更是人盯人地看緊進度。「每個星期，指揮中心都來確認3、4次，包括：資料結果、產能、交期有沒有問題。」李思賢說。

政府規畫，總計有近3000萬劑疫苗，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗1000萬劑，莫德納505萬劑，從「疫苗全球取得機制」（COVAX）平台購買476萬劑，其餘就由國內高端、聯亞各提供五百萬劑補足。

18日，美國總統拜登突然宣布要釋出2000萬劑疫苗輸出，駐美代表蕭美琴身負重任要搶下莫德納疫苗，若順利，6月底前應有疫苗抵台。只是在目前全球缺貨下，「疫苗只有上飛機那一刻才算數。」一位不具名的醫師說。

國內另一家預計供貨500萬劑的疫苗廠商聯亞生技，董事長特助彭文君則估計在6月底申請EUA，也極力爭取在7月供貨，時程約比高端晚兩星期。

疫情在燒，民心在慌，疫苗之途要如何迅速補上，政府、業者同島一命奮戰中。

同島一命，眼下台灣的處境確實是這樣。此前，我們靠著境外移入者14天隔離、7天自主管理的做法，加上完整的疫調行動，不必廣篩、普篩，仍能成為疫災世界的例外天堂；但，卻也因為對航空機組員「例外折扣」防疫作法，讓詭譎病毒終於找到闖進台灣的意外入口。

例外成為破口，這是猛然驟升疫情帶給我們的一堂課。現在，疫正當空，已經沒人能成為例外，必須用最高規格的防疫素養，協力堵住另一次的意外。

深入解析「台灣關鍵14天戰疫」 詳見第1274期《今周刊》。

《今周刊》(第1274期)

(中時新聞網)