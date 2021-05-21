充滿神秘感的女性總給人捉摸不透的感覺，反而會令異性更加著迷，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、水瓶座以及處女座的女性外表美若天仙，卻心如蛇蠍，行事風格十分狠毒，她們報復心極強，並不是這麼好欺負的。

▍1.天蠍座

天蠍女的外表都非常漂亮，屬於令人一眼驚艷型，彷彿天生自帶迷人的光環，從她們的眼神動作到穿著打扮都會讓人想入非非！但不過光鮮亮麗的天蠍在個性上很沉悶，很多內心的想法都不會輕易外露，即使是她們最好的閨蜜可能都不知道天蠍座到底在想什麼。但天蠍座除了小把戲，大絕招更是恐怖，如果她們被逼到最後一步，她們可不會顧及場合，也不管對方是什麼人，只要能出口氣她們的心情就會好。

▍2.水瓶座

水瓶女身上都會有一種仙女的氣質，是天生萬人迷的水瓶女，她們給人一種充滿神秘感，但又捉摸不透的感覺，而且她們的思維奇特活躍，永遠沒有人能夠了解她們到底在想什麼，有時候就連她們也不懂自己，才會有很多出其不意，讓人驚喜的表現。不過水瓶座屬於城府深的類型，對於敵人，她們認為君子報仇十年不晚，如果他們覺得自己當下的實力不足以對付你，就在等待最佳的報仇時機以別的方法加倍奉還，不讓對手倒下絕對誓不罷休。

▍3.處女座

處女座的人追求完美，在外表都把自己打扮到最好，所以她們身上都會透露出一種少女光環，光靠一雙大眼睛就能深深吸引著別人，看上去非常嬌小可愛，讓人想要保護，但是處女座的女生報復性很強，一旦有人觸碰到處女座的底線，她們就會馬上翻臉，容不得對方是她們的閨蜜還是長輩，都會撕破臉皮地鬥到底，或者她們會把這份恨藏在心裡，等到恰當的時機就會尋求報復。

(中時新聞網)