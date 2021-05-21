從國外來台、與確診者密切接觸，按規定，都必須一人一戶居家檢疫或隔離，但這波疫情炸鍋後，部分輕症或無症狀確診者卻因為醫院沒有病床，只被要求留在家中與家人同住，一人一室，令許多確診者家屬七上八下；但是不住家裡，就必須住到原本是邊境管制隔離檢疫國外旅客用途的加強版集中檢疫所，在大量本土確診病患入住下，將形同台版方艙。

短短1週，台灣新冠肺炎確診本土病例飆破千人，雙北醫療量能窘於應付，部份輕症者或無症狀確診者被要求暫時留在家中或轉往集中檢疫所。台北市則安排部分快篩陽性患者在防疫旅館安置，若核酸檢測PCR檢驗確診，再轉往醫院或檢疫所收治。

「我女兒就要從國外回來，因為規定要一人一戶，不是我們把家讓給她住14天，就是我們全家去住防疫旅館14天，她很有可能根本沒問題，但是已經確診的人政府卻讓他們留在家裡跟家人同住，他們是確定會感染別人的人耶，這邏輯對嗎？」新北市民賀小姐說。

這些留在家中的病患都是已經確診，即使症狀輕微或沒有症狀，體內確實帶有病毒，而中央流行疫情指揮中心發布的指引卻只要求「一人一室」，「盡量」不要離開房間並使用不同的衛浴設備，其餘像是同住家人要加強清消、避免共餐或共用物品等，防疫力道還不及居家隔離或居家檢疫、未確定是否感染者一律「一人一戶」來的嚴格。

本土確診者暴增，北市徵用部分防疫旅館作為集中檢疫所。(圖片來源 / 台北市觀光傳播局提供）

●「加強版集中檢疫所」形同「方艙醫院」？

而除了現有的集中檢疫所用來安置入境後須集中檢疫的旅客、確定病例密切接觸者或自中國大陸等流行地區入境的旅客等，指揮中心又將推出「加強版集中檢疫所」，用來安置無症狀或症狀輕微的患者，做為社區跟醫療院所的緩衝區。所謂「加強版集中檢疫所」，其實就是在台灣再度封鎖邊境之後，集中檢疫所有許多閒置，因應醫療病床不足，指揮中心遂將檢疫所改為專門收治沒病床可住的確診病患。

雖然指揮中心否決了新北市提出建置「方艙醫院」的構想，不過根據指揮中心的說法，加強版集中檢疫所24小時都有醫護人員待命，有些是新確診還沒轉送到醫院的無症狀感染者，有些則是從醫院下轉，發病日超過10天，評估病毒症狀改善者、不具傳染力或輕微傳染力者。

此措施一推出引發外界質疑，集中檢疫所空調相互流通，是否也會造成病毒四處散播，這不就形同另一種形式的方艙醫院？

指揮中心發言人莊人祥接受《康健》採訪時指出，不同於方艙醫院沒有隔間，大量病患同住在一個大開放空間，集中檢疫所則是採一人一室，而且有落實感染管控，過去以來未發生民眾在集中檢疫所遭感染。

針對外界指集中檢疫所就是台版方艙醫院，行政人士否認，指方艙醫院是大通舖，集中檢疫所是一人一室，還有醫療人員進駐及送餐服務，但集中檢疫所沒有負壓設備，空調也相互流通，新冠肺炎病毒已證實除了近距離接觸傳染之外，也會透過空氣傳播，四面牆真能阻隔病毒？此外，儘管政府強調集中檢疫所會有醫療團隊進駐，但醫院本身的醫護人員人力都已十分緊繃，能夠調動多少醫護人員在各集中檢疫所之間奔波也是一大問題。

（圖/康健雜誌提供 蕭智綸製)

●莊人祥：居家隔離、居家檢疫也朝向放寬為一人一室

針對國外回來的國人被要求一人一戶，確診者卻只需要一人一室可與家人同一個屋頂，莊人祥坦言，過去台灣確診個案少，追求「完美」之下，可以要求居家隔離和居家檢疫做到一人一戶，可是現在本土案例一夕爆增，居家隔離人數大增，理解民眾要做到一人一戶、轉往防疫旅館或集中檢疫所都有困難。

面對《康健》記者提出質疑，莊人祥表示，雖然現在已經要求確診者一人一室，但在政策還未修訂前，居家隔離或居家檢疫的民眾還是必須做到一人一戶，不過近期就會完成修訂，朝向統一採一人一室的方向執行。甚且認為，只要嚴格做好防疫措施，還是可以降低被同住確診者感染的機會。

對於政策轉變，台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，若確診者集中在同一檢疫所就比較沒有病毒相互流通被感染的疑慮，但他提出，現在醫療最迫切的需求是規劃出新冠肺炎專責醫院，因為目前只有專責病房，一間醫院要分出部分病床給一般病人使用，勢必造成收治新冠肺炎的病床數不足，若有專責醫院，才能收治更多新冠肺炎患者。

(中時新聞網)