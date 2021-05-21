福特汽車計劃與韓國電池製造商SK Innovation組建合資企業，最終將在美國製造電動汽車電池。

兩家公司週四宣布，他們已經簽署了一項名為BlueOvalSK的合資企業的諒解備忘錄。兩家公司表示，電池電池以及支持模組的生產預計將在未來五年開始。

宣布這一消息之際，電動汽車的銷量預計將飆升，拜登政府推動增加電動汽車關鍵技術的國內產量，例如為汽車提供動力的電池。

福特執行長吉姆·法利（Jim Farley）週三晚在汽車製造商的新型電動F-150閃電皮卡發布會上對記者說：「隨著行業的變化，我們必須立即進行採購。」

電池單元的供應和生產對於轉向電動汽車的汽車製造商至關重要。Farley將其與1900年代初製造自己的發動機和動力總成組件的汽車製造商進行了比較。他說，這將有助於避免未來任何潛在的短缺，例如半導體行業目前正在經歷的短缺。

福特預計到2030年，其汽車的年度能源需求將在北美每年達到140吉瓦時（GWh）小時，而在全球範圍內將達到240吉瓦時。

在美國，兩家公司計劃最初每年生產60 GWh。福特運營長厚泰堂（Hau Thai-Tang）在周四的一次電話採訪中對媒體說，這足以為汽車製造商的電動Mustang Mach-E跨界車提供約60萬輛的動力。

(中時新聞網)