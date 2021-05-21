根據《財訊》報導，台灣社會最近黑影幢幢，接連發生台北市松山分局黑衣人之亂、雙北警察局長在場的義警餐敘被潑千隻蟑螂等事，已讓社會對警紀敗壞、黑道囂張行徑詫異。

英系黃承國為何地位穩固？

《財訊》報導指出，同時間，民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉入販毒、詐欺、逃兵等刑案，卻能在北投分局來去自如，而他曾擔任民進黨黨代表，「黑道」和「黨二代」的連結想像，讓民進黨深陷黑影泥淖中。

趙介佑雖然被開除黨籍，其父趙映光辭評召、姑姑趙心瑜辭黨部執行長，卻無法平息台北市黨部「染黑」的爭議。即使黨主席蔡英文公開道歉，民進黨甚至宣布以人工智慧（AI）資訊查核系統，定期清查入黨申請者背景，以落實「排黑條款」。但大眾仍疑惑，和趙家關係密切的英系大將、國策顧問黃承國，為何地位穩固不搖？遇有爭議事件一向明快切割的蔡英文總統，為何仍讓黃承國留在她的核心圈？

《財訊》報導指出，被國民黨點名「替趙家撐腰」的黃承國，年輕時曾被送綠島管訓，對於這段往事，他多次自陳「那是25年前的事，難道人不能有改過自新的機會嗎？」但國民黨立委鄭麗文緊咬他不放，出示法院判決文件，表示黃承國有「法院認證」的黑道背景，還出示黃承國參加「北聯幫60周年大會」時坐在主桌的照片，強調看黃承國會不會繼續擔任國策顧問，就知道蔡英文是玩真的還玩假的。

《財訊》分析，黃承國當年經營建築業有成，跨行經營第四台，他曾參選指南里里長，但以一票之差敗北；後來不再走選舉路線，轉而以支持綠營市議員選舉的方式參與政治。因為手中有大量的黨員票，黃承國逐步當選民進黨台北市黨部執委、評委召集人，開始掌管黨部大小事；他個性海派大方，在各派系支持下，連續兩屆當選台北市黨部主委。趙心瑜便是在他當主委期間，進入市黨部擔任執行長。

擔任市黨部主委期間，黃承國力挺蔡英文，和英系大將陳明文、洪耀福結成同盟關係，一路為蔡英文開疆闢土。2014年台北市議員選舉，民進黨提名27席市議員「全壘打」當選，創下史上最佳紀錄，黃承國的操盤輔選能力備受肯定，蔡英文也對黃承國禮遇有加。2016年7月，尼伯特颱風重創東台灣，蔡英文到台東勘災後，當晚趕回台北參加黃承國父親的壽宴。

《財訊》報導指出，2018年底，民進黨9合1選舉失利，蔡英文宣布辭去黨主席，當時陪同蔡英文在台上的只有黃承國、洪耀福、陳明文和林錫耀4人，黃承國在蔡英文核心圈中的地位可見一斑。

(中時新聞網)