臉書面臨著潛在的歐洲人向美國轉移數據的禁令。據專家稱，這將是對社交網路巨頭的「巨大打擊」，並對其他大型美國科技公司產生嚴重影響。

上週，愛爾蘭高等法院駁回了臉書在監管方面的質疑，這可能導致禁止其用戶信息從歐盟流向美國的挑戰。

在此之前，歐盟最高法院作出了具有里程碑意義的裁決，使跨大西洋數據共享框架「隱私盾」的使用無效。

這項決定是奧地利隱私權活動家馬克斯·施雷姆斯（Max Schrems）的勝利，他使臉書承擔瞭如何處理歐洲公民數據的任務。施雷姆斯認為，鑑於美國舉報人愛德華·斯諾登（Edward Snowden）的啟示，美國法律沒有提供足夠的保護，以防止受到公共當局的監視。

9月，愛爾蘭的數據保護委員會向臉書發出了一項初步命令，要求其停止使用替代工具（稱為標準合同條款），將用戶信息從歐盟發送到美國。

臉書表示，這一措施將威脅其歐洲業務，並暫時凍結了該訂單。

現在，臉書從歐盟向美國傳輸數據的方式再次受到威脅。愛爾蘭高等法院將於週四舉行一場簡短的聽證會，預計將撤銷對DPC的命令和對臉書歐美數據流的查詢的中止。

臉書發言人表示：「與其他公司一樣，我們遵循歐洲規則，並依靠標準合同條款和適當的數據保護措施來提供全球服務，並將人員，企業和慈善機構聯繫起來。」

「我們期待捍衛我們對DPC的遵守，因為他們的初步決定可能不僅損害臉書，而且損害用戶和其他企業。」

如果臉書被迫停止將歐洲人的信息轉移到美國，專家認為，該公司可能需要在歐盟內部處理歐盟數據。歐洲法院最初裁決的影響可能會影響更多美國科技公司。

施雷姆斯通過電子郵件告訴CNBC：「實際上，臉書必須將其服務『拆分』為歐洲和美國服務。」

「這絕對是『必要的』轉移（例如，當美國用戶向歐盟用戶發送消息時），這兩個系統之間仍然可能發生。其餘的則需要留在歐洲（或另一個安全的國家）。顯然，臉書將竭盡所能避免這種情況。」

數據隱私軟體初創公司Ethyca的創始人兼執行長基蘭（Cillian Kieran）表示，此舉「可能對臉書的收入模式造成巨大打擊」，臉書在歐洲的月活躍用戶超過4億。

基蘭告訴CNBC：「最近的裁決，以及臉書數據流的潛在暫停，表明其他美國公司開展國際業務面臨嚴峻挑戰，尤其是那些資源少於臉書的公司來進行法律訴訟。」

許多美國互聯網巨頭，包括蘋果和谷歌，都在愛爾蘭建立了歐洲總部。愛爾蘭的DPC是這些公司的主要隱私監管機構。

基蘭說：「這一消息使美國企業為達到全球數據保護標準而舉足輕重，不僅要贏得用戶對市場的信任，而且要在更根本的層面上將其產品首先推向重要市場。」

歐洲數據保護委員會（European Data Protection Board）是負責確保一致應用歐盟GDPR隱私規則的獨立歐洲機構，預計將很快發布其最終指南，以指導企業在國際數據傳輸，雲使用和維護方面必須遵守ECJ的決定。

(中時新聞網)