Draymond with a HARD foul on LeBron. No flagrant foul, 'Bron shaken up but ties the game at the line 👀pic.twitter.com/eG85XlRalp — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 20, 2021

就算最後關頭遭到勇士前鋒卓雷蒙格林「接近」惡性犯規動作戳到左眼，「小皇帝」詹姆斯仍在20日附加賽最後58秒投進致勝三分球，但當他倒地不起之際，拓荒者後衛麥科倫竟然同時間發推嘲諷，「年度最佳演員！」更附上一個哭笑不得表情。

Actor of the year 🤣 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 20, 2021

甚至麥科倫繼續發推強調自己論點正確，詹姆斯只想故意裝傷，「詹姆斯並沒滑倒，他只想用罰球時間來休息一下。這是一場很好比賽，NBA贏了！我要去睡了，3個籃框，哈哈！」擺明在說詹皇賽後所說投進那個三分球是看到3個籃框。

只是重看慢動作很明顯，詹姆斯的上籃被卓雷蒙格林很沒品針對臉部打去毀掉，就連電視主播與球評都認為這球絕對是惡性犯規，可惜裁判重看影片還是宣判這個動作只算一般犯規，如果這是正確的，以後只要球員想毀上籃就可打臉算了。

不過麥科倫這番相當「酸」的嘲諷，看在詹姆斯眼裡不知做何感想，畢竟拓荒者與湖人仍有機會在今年季後賽次輪相遇，前提是兩隊同時上演「下剋上」戲碼，也就是拓荒者力退金塊，且湖人射落太陽，如今外界勢必希望這個對戰組合成真吧！

(中時 )