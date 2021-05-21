香港女星董敏莉（Monie）與律師老公結婚5女，育有2歲女，今年2月更傳出她為了給下一代有個更好的生活環境，全家移居高雄，並透露先暫時在台灣體驗1年生活，再做後續打算。然而她日前接受港媒專訪，就坦言台灣生活中最不習慣的就是停電。

現年40歲的董敏莉移居高雄短短3個多月，就把她在香港生活多年從未遇到的事情，一次全經歷過。據香港頭條日報報導，她來台生活期間，先後歷經地震、限水與停電，她所居住的地方，更是在上週停電當天，從下午到晚上一共經歷3次停電，每次停電約1個小時。

董敏莉坦言最不習慣的地方，就是在黑漆漆的屋內吃飯，有一點不知道怎麼處理，最慘的是大樓緊急備用電源沒搞好，讓她直言真的好熱，因為高雄氣溫高達30幾度，沒有冷氣會比較辛苦。

不過董敏莉經歷過第一次停電後，之後再遇第二次停電也比較知道怎麼處理，在收到停電通知後，要馬上去把手機、電腦沖點，並沖澡，因為停電後實在太熱了。

台灣近日疫情升溫，董敏莉也接獲不少親友慰問，對此她透過社群網站表示對台灣政府與人民很有信心，停電也是小事一樁，就算有影響也都是短暫性，「比起世界另一端，正面對槍林彈雨，缺水斷電，真的不值一提。」

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(中時新聞網)