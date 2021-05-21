高點綜合台《震震有詞》邀請財經專家賴憲政於節目中分享自己如何從偏鄉出身的窮苦冷氣工，翻身成為股市的億萬富翁。賴憲政自小在偏鄉農村長大家中清貧，沒錢買制服都是靠母親一針一線縫製出來，他回憶小時候代表全班參加演講比賽資格，卻因為自卑且沒有像樣的制服而遭替換，改由穿著體面的鄉長兒子代表班上比賽，主持人謝震武聽完嘆：「這跟魯冰花的故事一樣，主角有繪畫天份但卻由鄉長兒子代表出賽。」賴憲政感謝擔任私塾老師的父親非常注重孩子的課業，他自己也希望藉由讀書翻轉貧窮，因此在課業上一直是名列前茅。

賴憲政自小成績優秀一路考上第一志願嘉義中學，卻因為父親生意失敗無法繼續升學，他放棄就讀第一志願開始半工半讀改善家裏生活，早上送報紙下午送牛奶，晚上在賭場賣飲料。長大後北上到南機場送瓦斯，之後在士林擺攤賣楊桃冰，因為收入較豐厚便邀父母親一起在夜市擺攤。退伍回來後，父親怕他繼續擺攤沒有人敢嫁給他，賴憲政便考進東元電機，是他人生第一份正式工作，也因此開始接觸股票。

他說看同事買股票賺錢也跟進，便標了會拿著4萬多元的現金投入股市，起初運氣好一個月賺了5千元，他說：「那一年多靠股市賺了30多萬，連電器行老闆也拿出50萬投資讓我操作，原以為會一帆風順，沒想到遇到中美斷交股市重跌，自己的錢賠光就算了，別人的50萬賠到剩4萬多。」突如其來的股災讓他負債，他說：「一瞬間還真的有過死了算了的念頭。」

人生最慘不止如此，賴憲政說當年投資失利還被公司發配邊疆，他說：「那個年代景氣很差，其實公司也是希望我們自己提離職，發年終獎金一半是現金一半是提貨券，我就幫工廠員工把手上的電器提貨券賣掉，靠著在一年內裝200台冷氣還清債務！」

賴憲政經濟狀況穩定後，母親罹癌被醫生宣告只剩半年壽命，為了完成母親遺願，賴憲政努力追求在同公司擔任會計的妻子，寫情書、抄詩詞展開肉麻攻勢，在半年內讓母親看到他娶妻的願望。賴憲政婚後再拼股市，記取教訓讓他在民國78年時第一次看到存摺簿9位數字，達到上億身價！

節目最後主持人謝震武也詢問賴憲政2021年的股市投資策略，賴憲政直言「策略上要分定期定額購買，有關能源、石油、貨幣、美元都不建議買進，我看好下半年中國大陸鐵公雞上揚可以購買大陸的A50，台灣的部分聚焦5G、AI比較容易賺到錢。」

(中時 )