黃仲崑和黃遠父子像哥們無話不談。（年代MUCH提供）

LuLu開玩笑說自己很懊惱年輕時太好騙，嫁給黃仲崑。年代MUCH提供）

年代MUCH《聽媽媽的話》本周邀請鋼鐵老爸黃仲崑一家分享生活趣事。黃仲崑當年與小17歲的瑜珈老師LuLu再婚，跌破眾人眼鏡，LuLu懊悔自己年輕太好騙，兩人剛交往就發生921大地震，LuLu嚇得打電話給黃仲崑，黃仲崑立刻邀她住進家中互相照應，沒想到一住進去再也沒搬出來過。而黃仲崑和LuLu交往時，兒子黃遠才國小三年級，他不斷搞破壞，刁難LuLu還曝老爸情史，黃遠：「我跟她說，前面的姐姐都不會管我功課，妳憑什麼管我。」LuLu跑去找黃仲崑哭訴，但他竟覺得兩人互動好溫馨，讓LuLu好氣又好笑。

不按牌理出牌的黃仲崑，辦婚禮也讓LuLu相當汗顏：「人家是新娘換衣服，他是新郎一直換。」黃仲崑把婚禮當成自己的秀，一會穿軍裝扮司令，一會又扮成有錢少爺上台唱歌；而原本LuLu要請拉丁樂隊為婚禮襯樂，黃仲崑竟回：「為什麼要請拉丁樂隊，我們請孔鏘來就好，他國語台語英語都會彈。」讓LuLu夢幻的美式婚禮差點破滅。黃仲崑反駁：「孔鏘真的很厲害，是新娘的婚禮回憶裡不想要讓他出現。」LuLu激動問小禎：「如果是妳的話妳想嗎？」只見小禎一臉尷尬說：「不要這樣說，我的婚禮孔鏘老師真的有來，還有上台伴奏。」笑翻大家。

黃仲崑和LuLu兩人婚後育有一子，50歲再度當爸的心境完全不一樣：「我現在就是用當阿公的心情當爸爸，相當寵小孩。」但黃仲崑也透露對大兒子黃遠很抱歉，因為工作忙碌，沒陪他睡過一個晚上；如今黃遠長大和黃仲崑像好哥們，無話不談，一起享受大自然，黃仲崑也感性告白兒子：「只要你需要我的時候，我一定都在。」場面溫馨感人。

(中時 )