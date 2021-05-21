台灣本土疫情激增，民進黨立委羅致政日前表示，他做為板橋重災區的立委，很想問新北市長侯友宜「是瞎忙還是裝忙？」羅又批評新北市防疫旅館不足、相關防疫作為是「落後部署」；國民黨市議員王威元21日晚間以一首天黑請閉嘴的kuso歌曲要「羅ㄓㄓ天黑請閉嘴」。
王威元表示，侯友宜每天站在第一線超前部署整合團隊，他認為一名民意代表在國難時，不要只想政治算計，應團結拚防疫。今天正逢520總統就職紀念，蔡政府曾經承諾要點亮台灣，但如今卻要人民天黑請閉嘴。
王威元說，蔡政府選前承諾供電可到2030年，執政後成績卻是一片黑。在疫情嚴峻時刻，多位民代打政治口水戰，難道為了轉移蔡政府連續跳電的新聞焦點嗎？
王威元指出，請出來護航的綠營民意代表先搞清楚，現在執政黨是民進黨，不要中央執政不給力，就想把責任推卸給地方。蔡政府讓我們怕天黑，但我們希望羅致政閉嘴，於是產生出天黑請閉嘴這首kuso歌曲。
下為kuso歌曲「羅ㄓㄓ天黑請閉嘴」改編歌詞：
天黑請閉嘴 我叫苦連天
卻測不出妳 說好不缺電
菜小英妹妹 妳滿天謊言
那些預言都 鬼話連篇
天黑請閉嘴 我用愛發電
病毒是誰給 ㄓㄓ扯後腿
我部署超前 永遠不喊累
我一槍爆裂轟掉你的臭嘴
OH ㄓㄓ委員
(中時 )
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