李銘忠留在台灣，越洋示愛女友。（凱渥提供）

大馬視帝李銘忠從去年7月來台拍戲，本預計在今年4月底回馬來西亞，與分隔10個月的女友團聚，但因亞洲的疫情日趨嚴重，李銘忠最後毅然決定留在台灣與大家一起抵抗這次疫情，也在自己社群寫到：「這樣一待就是一年過去了，只是在家鄉的親人們，心情其實也不會真的好過的，以前哪怕只有一個月的時間，說回就回，這一年真的幸苦她了。」字字流露對女友的深切情意。

他分享在台期間經歷很多不同以往的第一次，除了感受到台灣四季的變化之外，讓李銘忠驚嘆不已的是台灣人民的自律精神和公民意識，在全球各地都在鬧疫情爆發的時候，一旦出現疫情破口，人民是緊張疫情而不是恐慌，反而能自律的自我隔離防疫，比任何人更想趕快把疫情壓下來回到正常的生活。李銘忠對於台灣人民珍惜自由的自律感到敬佩，希望可以把台灣人的優點帶回馬來西亞跟同胞們分享，呼籲一切由自己做起，帶動大家一起進步，做個優質的公民。

在馬來西亞因為疫情爆發封城，實施全民行動管制，李銘忠也經歷隔離3個月才回到台灣，對於居家隔離他有著很豐富的經驗，他分享：「因為都沒出門，頭髮鬍鬚都長長了，很頹廢！不過學習了怎麼自己修剪頭髮，我還幫長輩剪頭髮呢。」閉關在家期間，為了消磨時間也大展廚藝做糕點給家人吃，甚至在家自己做古早味雞蛋糕，但沒有打蛋器，竟用電扇來當打蛋器，做出軟嫩滑口的美味雞蛋糕，他的突發奇想，增添許多居家隔離的生活樂趣。

李銘忠預計會在台灣待到明年年前，下半年度的作品將會陸續曝光，期間參與演出的原創犯罪懸疑影集《第三佈局 塵沙惑》將在6月13日播出，在劇中跟莊凱勛有相當多的精彩對手戲，讓人拭目以待。

(中時 )