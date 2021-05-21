彰化縣累計確診人數64人，居家隔離人數959人，已完成篩檢數3757，陽性率1.54％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化有1家3口因坐在彰化葡萄盤商大兒子隔壁桌用餐，竟全數染疫。（資料照/吳敏菁攝）

新冠疫情進入社區傳播鏈，不只雙北淪陷成重災區，社區更出現多點爆發，狡猾的新冠病毒無處不在！林口長庚醫院兒童主治醫師吳昌騰分享，彰化有1家3口因坐在彰化葡萄盤商大兒子隔壁桌用餐，竟全數染疫。同時也提醒民眾，不得已在外用餐時，要做好4步驟避免病毒傳播。

彰化縣長王惠美20日指出，截至目前為止，彰化縣確診者累計64人，其中水果攤販「葡萄傳染鏈」佔目前群聚事件最大宗，相關案件累計有54例。對此，吳昌騰分享一起群聚事件，有1家3口因至某燒烤店用餐，湊巧和彰化葡萄盤商大兒子坐隔壁桌，在室內共處約1至2個小時就被傳染。他感嘆道，「新冠病毒真的是厲害，無所不在！」

吳昌騰解釋，新冠病毒感染者在呼氣時，會產生許多帶有病毒的小顆粒，其中一些會被小於1公尺內的人立即吸入，而其餘的顆粒則會分散到大於2公尺的地方被他人吸入。由於吃飯時要拿下口罩，若再加上待在空氣流通不佳的室內環境，新冠病毒是可從空氣中吸入的。

因此，吳昌騰建議，最好在這幾週用餐都選擇外帶，若非得內用則絕對要避開空氣通風不佳的室內環境，盡量縮短用餐時間，速戰速決。另外，他也分享，在室內用餐環境做好以下4點，也可以避免病毒傳播：

●排隊時

排隊時佩戴口罩，減少語言交流，與相鄰顧客保持一定的安全距離。

●取餐時

取餐時應避免用手直接觸碰到頻繁接觸的物品表面。

付款則盡量選擇電子支付方式，減少使用現金。

●用餐前

用餐前，應選擇表面清潔的桌椅且靠近門窗等通風較好的位置就坐，注意應避免群聚。

注意手部衛生，使用洗手液或肥皂在流水狀態下洗手，或者是用隨身酒精消毒液揉搓雙手。

●用餐時

用餐過程中，摘下口罩時要注意保持口罩內側的清潔，避免污染。

和他人一同用餐時，應選擇同向而坐，避免面對面就坐，且彼此相隔一公尺以上。

(中時新聞網)