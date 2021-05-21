持續11日、奪走244命的以巴衝突，今天終於傳出停火的好消息。以色列安全內閣今天已同意與控制加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）停火，將於21日凌晨2時(台灣時間21日上午7時)開始生效。

以巴終於達成停火協議。英國廣播公司（BBC）報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今日舉行內閣安全會議後，同意停火。以色列總理府發表聲明指出，同意無條件停火，但也強調，如果武裝團體未能遵守協議，將指示以色列國防軍重新開始對加薩武裝團體戰鬥。

這場戰鬥總計奪走雙方奪走244人命，包括加薩巴勒斯坦至少232人生命、以色列12條生命。

不過，在宣布停火前，雙方仍有一波空襲報復行動。以軍發動超過100次空襲，攻擊加沙北部的哈馬斯設施；哈馬斯則發射火箭報復。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天形容加薩走廊已淪為孩童的人間煉獄，呼籲以色列快速無阻地開放援助管道。面對國際社會的壓力下，以色列及巴勒斯坦哈馬斯組織終於達成停火協議。

以色列宣布停火前，哈馬斯方已提前宣布，將在當地時間凌晨2點鐘開始停火，以色列安全內閣舉行後，也宣布停火決定。

古特瑞斯說：「這波戰鬥已導致加薩重要民生基礎建設嚴重受損，包括道路和電線，引發人道主義緊急事件。進入加薩的關口已遭關閉，缺電也影響水源供應。」

古特瑞斯呼籲立即停火，同時也要求以色列停止在巴勒斯坦領土拆除民房和迫遷，並指出「以色列有義務允許並促成人道援助快速無阻地進入加薩」。古特瑞斯表示，這波衝突已造成數百棟建築物全毀或受損，空襲也損壞數家醫院；現有約5萬人在聯合國學校、清真寺和其他地方尋求庇護，難以取得水源、食物、衛生或醫療設施。

以色列表示，哈瑪斯發射的火箭在以色列境內奪走12人性命，死者包括1名孩童、1名印度人和兩名泰國人。加薩衛生部指出，以色列空襲奪走232條巴勒斯坦人命，包含65名孩童，另有1900人受傷，大約12萬人流離失所。

(中時新聞網)