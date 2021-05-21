美股收紅 終結連3黑 05:272021/05/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收紅 終結連3黑。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市主要指數連3天下跌後，今天在科技股漲勢支撐下回彈。而美國每週失業救濟申請數據，創下疫情導致經濟衰退以來的新低，也提振了投資人的士氣。 道瓊工業指數上揚188.11點或0.56%，以34084.15點作收。 標準普爾指數上漲43.44點或1.06%，收4159.12點。 科技股那斯達克指數勁揚236.00點或1.77%，收13535.74點。（譯者：楊昭彥）1100521 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 為何狂炸加薩住宅區 以色列：看圖就知道 - 國際 影》比爾蓋茲離婚後首現身 手上驚見亮點 - 國際 美韓峰會拜登要首爾對陸硬起來 台灣是否列入聲明成焦點 - 國際 變種新冠難測？連3驗都陰性 大馬7旬長者突暴斃：肺驚人變化 - 國際 BBC公布欺騙黛妃受訪調查報告 威廉與哈利：遲來的正義 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。