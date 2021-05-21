德國生技公司BioNTech執行長沙辛今天表示，BioNTech與輝瑞大藥廠（Pfizer）研發的COVID-19疫苗，預期對印度變異病毒的感染防護力介於70%至75%之間。
路透社報導，沙辛（Ugur Sahin）說：「我們迄今有機會對超過30種（2019冠狀病毒疾病，COVID）變異病毒測試我們的疫苗，證實對目前為止的變異有效。」
沙辛指出，本週的測試聚焦在印度率先發現的變異病毒。他在視訊參與土耳其政府科學委員會的會議後說：「我們預期（我們的疫苗）預防感染的效力為70%至75%。」
沙辛是德國科學家，父母都是土耳其人，他以土耳其語發表的上述評論透過電視播出。
B.1.617.2變異病毒被印度率先發現後，除了肆虐印度，據世界衛生組織（WHO）表示，在世衛歐洲區53國當中，至少26國也出現這種病毒。而變異病毒傳染力更高，引發各界憂心。（譯者：楊昭彥）1100521
(中央社)
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