美國聯邦參議員羅姆尼今天呼籲國務卿布林肯加快行動，把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗分配給急需的國家。羅姆尼指出，俄羅斯和中國等對手輸出疫苗的動作更快。

羅姆尼（Mitt Romney）表示，他「很沮喪地得知」中國與俄國都在輸出疫苗，而美國卻還沒細部溝通窮國可取得疫苗的時間。

路透社看到羅姆尼在寫給布林肯（Antony Blinken ）的信中表示：「在美國持續『規劃』、『優先處理』疫苗分配的同時，中國正運用本身勢力及其效力較差的疫苗，促使需要疫苗的國家依循中國的政治目標。」

羅姆尼說，中國可能利用疫苗外交，來跟拉丁美洲國家建立更緊密的關係，例如宏都拉斯。宏都拉斯外長最近就說，宏國希望避免與台灣的長期關係破裂，但取得疫苗比其他任何事都更加要緊。

羅姆尼寫道：「我恭敬地呼籲您，立即與全球各國著手討論，以及執行分配疫苗給那些國家的策略。在您這麼做時，我敦促您宣布並公開各國疫苗分配時程表。」

在全世界奮力對抗疫情之際，擁有全球半數人口的貧窮國家僅僅取得17%的疫苗。世界衛生組織（WHO）秘書長形容這種狀況是「疫苗種族隔離」。

已開發國家正在辯論如何因應這種情況，包括討論是否該豁免疫苗的智慧財產權保護，以助提高國際疫苗產量。

(中央社)