全國防疫警戒升至三級後，疫情指揮中心要求外出必須戴口罩，否則最重可罰1.5萬元，但「開車要不要戴」反成民眾困擾。由於各縣市標準不一，指揮中心將於今天召開的全國防疫會議中，訂出指引供外界遵守。指揮中心發言人莊人祥昨晚說，他自己一個人開車不會戴口罩，「但如果車上有別人就要戴」。

有民眾打電話問1922防疫專線，得到「全國三級警戒，離開家門算外出，外出就是要戴口罩」的回覆，其中也包括開車；但開車戴口罩衍生不少問題，例如眼鏡起霧，反而影響行車安全。

各地方政府的標準也不一致，如開車沒戴口罩新北不罰，北、高卻不這麼認為；多數民眾傻眼，感到無所適從。指揮中心預計在全國防疫會議上討論，針對「開車是否戴口罩」訂出一套規則。

根據《ETtoday新聞雲》報導，莊人祥受訪時表示，「我自己一個人在車上是不會戴（口罩）啦」，但他強調，在車子裡如果關窗戶，屬於密閉空間，有其他乘客的話就通通都要戴。

(中時新聞網)