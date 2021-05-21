圖為防疫專車。（示意圖/資料照）

21日全國防疫會議會後記者會

全台疫情大爆發，已進入3級警戒，規定民眾外出一律全程配戴口罩，如違規將遭罰3千至1萬5千元，但昨傳出有人開車未戴口罩恐遭罰，且各地執法標準不一。對此，指揮中心今(21日)上午與地方首長舉行全國防疫會議將討論此事，並將統一公布「開車是否需戴口罩」。

「開車要戴口罩嗎？」，昨天成為網友熱議話題，大家意見也不一。就連藝人藍心湄20日也在臉書分享自己開車戴口罩的照片，並寫下「請問一下大神們，自駕也是要戴口罩嗎？」不少網友紛紛留言表示，「還是戴著安全，畢竟車子到處跑」、「還是要戴、避免下車突然忘記戴上」、「戴，還是比較好，保護自己」、「我是會戴，脫來脫去的口罩容易髒，也麻煩」。

對於開車「無罩上路」罰不罰，高市府衛生局表示，無論騎機車或開車，重點是維持社交距離，騎機車因為停等紅綠燈及慢速時，無法預期旁邊靠近的其他機車騎士，所以應該一律戴口罩，而開車如果有載人，很難維持社交距離，應該戴口罩，若車上只有一人，也建議戴上口罩，在執法上也會根據整個情節與事證來做綜合的判斷。

由於目前各縣市作法不同，指揮中心將在今天的全國防疫會議上決定，並由副指揮官陳宗彥公布相關定義。

(中時新聞網)