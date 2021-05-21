台灣本土疫情嚴峻，萬華茶藝館成疫情重災區，讓周邊居民人心惶惶，早早就關上店面、窩在家中自主管理，但一名網友匿名發文表示，許多人覺得病毒是萬華地區生出來的，好像只要經過就可能染疫，但萬華人明明也是受害者，萬華區總人口約18萬人被同胞霸凌了好幾天，這不是萬華的錯啊！引起網友討論。

一名自稱是萬華人的網友在臉書粉專《黑特帝大小站》發文表示，萬華地區在短短幾天內登上各大媒體版面，許多人覺得病毒好像就是從這裡生出來的，但事實根本不是這樣，萬華人明明也都是受害者，卻要承受大家揶揄及排擠的眼光。

該網友指出，現在好像騎腳踏車經過、走路經過、買菜經過、搭公車經過等，似乎只要經過萬華就可能會染疫，但他24小時都待在萬華地區中，未來會怎樣他不知道，但他至今都還是好好的，不過，萬華人卻被同胞霸凌好幾天，但這些並不是萬華的錯。

該網友說，每位確診者的足跡遍布100個地方，但凡其中出現「萬華」兩字，萬華就得替其他99個地方擔下罪名，這很不公平。事情發生之後，萬華人在第一時間就自動自發肅清街道、關上店面、窩在家中為整個台灣做好自主管理，這些都是萬華人對台灣的貢獻，請各位停止「確診=萬華」這種無腦的思想，還給萬華一個公平與正義。

萬華茶藝館爆出疫情後，甚至一度傳出要封區的消息，萬華突然就被當成疫情爆發的罪魁禍首，PTT上也出現許多關於「萬華人會不會被霸凌？」、「萬華已經被台灣人當成替罪羊了嗎？」的文章討論，甚至有網友認為，萬華現在的狀況好像在學校時，被眾人欺負霸凌的同學，但明明萬華地區很多人確診，恐與開設多個篩檢站有關。

(中時新聞網)