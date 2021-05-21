德國預計在9月份舉行大選，在野的自民黨看到中國對台灣武力施壓，並壓迫香港和維族人民，因此決定刪除政見中的一中政策，支持台灣人民決定自己的前途。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部對德國自由民主黨通過友台的政策綱領表示肯定與歡迎。

德國自由民主黨（FDP）於5月16日在全國黨代表大會上，通過FDP黨本（2021）年國會選舉競選政見草案中的修正案，內容友台且具開創意義。FDP黨政見草案特別針對台灣議題另立段落，展現對台灣議題的重視；政策綱領刪除「一中政策」的相關文字，並肯定台灣民主自由?支持台灣人民選擇自己的政治未來?支持台灣參與國際組織?建議德國與歐盟擴大與台灣交往?譴責中國對台軍事威脅等文字，草案獲得與會黨代表表決通過。

德國自民黨為德國重要政黨，多次參加聯合政府執政，同屬「國際自由聯盟」（Liberal International）成員，近年曾多次在國會提案支持台灣參與國際組織，旗下智庫瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit，FNF）並規劃今年來台設點。

歐江安表示，德國即將於本年9月舉行國會大選，外交部樂見德國主要政黨以及智庫、學界對台海及印太區域安全問題日益重視。我方將持續讓國際友人瞭解，台灣是共享民主自由價值的良善夥伴，台灣與德國的密切友好關係將進一步深化。

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