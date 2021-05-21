外媒報導指出，2018年與我國斷交的薩爾瓦多，總統布格磊宣布，將無償把大陸捐助的50萬劑科興新冠肺炎疫苗，其中至少3.4萬劑，提供給鄰近的我國友邦宏都拉斯，恐影響台灣與宏都拉斯的邦交關係。

外交部發言人歐江安表示，宏都拉斯政府面對嚴峻的新冠肺炎疫情，正全力設法透過多元管道取得疫苗，以保護宏都拉斯人民的健康；另外日前宏都拉斯七個地方政府洽獲薩爾瓦多捐贈的三萬多劑疫苗其實是AstraZeneca疫苗，並非大陸疫苗。此外報導中提及，中國「捐贈」並於日前運抵薩爾瓦多的大陸科興疫苗，事實上該批疫苗是由薩國政府自行採購，而不是陸中方贈與。

另針對報導引述路透社文章指出，美國國務院將中南美洲17名重量級政治人物納入貪腐收賄的調查清冊，其中包括宏都拉斯現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez)，經查路透社報導內容，薩爾瓦多總統親信及安全部長被列入相關名單，但並未提及宏都拉斯總統。

歐江安強調，對於部分媒體甘願配合大陸的宣傳和假訊息攻勢，進行混淆事實的錯誤報導，外交部表示極為遺憾。該報導未經嚴謹查證，企圖製造台宏邦誼不穩的假象、造成台灣人民與民主政府之間的矛盾，並蓄意打擊我國政府的形象；此外，相關報導也極浮誇聳動，實不可取，外交部特別澄清說明。

外交部在維護國人健康權益的前提下，也將繼續秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦設法取得所需疫苗，共同渡過公衛危機、捍衛民主，並協助保護友邦人民的健康與安全。

(工商 )