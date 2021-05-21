新北市新莊體育館20日上午8時有民眾目擊有一名女子橫躺在體育館階梯上，面部也未戴上口罩，有民眾憂心是昏倒遂通報消防局，不料消防到現場一問，該名女子則回覆她是在曬日光浴。

實際上，因疫情進入社區多點爆發，雙北率先升級為三級警戒後，早已全面要求市民朋友出門戴上口罩，若勸導不聽無罩上路，將可傳染病防治法開罰；此外，多數的公共場所也早已關閉，不供民眾出入。

不料，20日上午8時許就有民眾目擊一名年約30歲的長髮女性橫躺在新莊體育館的階梯上，害怕發生意外，便撥打電話請求消防局協助處理，誰也沒想到是一場烏龍。

救護人員趕往現場時，發覺女子並未配戴口罩不敢大意，便要求女子先戴上口罩再行詢問狀態，沒想到，了解後才發現女子身體並無不適，只是在曬日光浴，最後在救護人員的勸說下離開現場。

過程也被民眾拍下，上傳至臉書社團，透過圖片可見到，該名女子以臥姿趴在階梯上，救護人員則穿著全套防護衣上前關心，不少網友質疑疫情如此嚴峻，卻還有人在浪費醫療資源，也有人替醫護抱不平，直說，他們都已經很累了，還要處理這種案件，真的很辛苦。

(中時新聞網)