美股開低震盪、尾盤收高，費半指數甚至大漲近2%，可惜美股的漲跌跟台股的關聯性降低，主要是電子股比重早已降至5成以下，傳產原物料成為市場焦點，再來就是台灣籠罩在疫情升溫的恐慌氛圍之下，大內高手(大資金內資)買力大幅縮手，使得台股轉由中實戶領軍，低價股成為人氣焦點。

從盤面來看，周四早盤台股開低震盪，其後在航運股貨櫃三雄帶動下走高，航運股穩定了，紡織、二線鋼鐵、二線塑化也同步轉強，只是後續買力未能跟進，上檔10日均線反壓壓制短多氣勢，短線反彈暫告一段落；線型架構分析，目前台股在季線之下、半年線之上震盪整理(15694~16537)，整理期間消化疫情的利空後，台股即可由「成長股」帶頭、展開中多行情。

從大盤結構分析，目前傳產股仍是主導大盤反彈的主要指標，電子比重則跌破4成，形成個股表現節奏，雖然電子人氣不足，反而更有機會進行籌碼沉澱，尤其是上周三台股盤中大跌1418點，很多優質電子股於當時出現波段低點，可視為落底的第一支腳。(倫元投顧提供)

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