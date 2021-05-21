在台灣與福建廣泛流傳的民間傳說中，「魔神仔」是一種好奇或者調皮的精怪，會迷惑人類的心智或惡作劇，戲弄別人，其戲弄對象通常是老年人或者兒童，作法則是將人帶到山野川湖，使其迷路，無法回家。一般來說，魔神仔較常在深山野林間出沒，其實大台北山區也有一座「魔神仔山」，盛傳有精怪出沒。

據了解，新北市汐止區五指山、大尖山一帶過去常有人失蹤，當地人認為是山魅作祟，又將之稱為「魔神仔山」。前立委廖學廣曾在電視節目中透露，他幼童時期居住於汐止山區，一時好奇想聽魔神仔的叫聲，便要求長兄在凌晨4時許叫醒他，結果聽到類似「叩」一聲長音，同時伴隨著尾音提攜，且音頻很高。

廖學廣提到，老一輩汐止婦女對魔神仔都不陌生，曾有人在基隆河上流岸邊洗濯衣物時被從水中拉腳；他表示，魔神仔生性膽小，在汐止魔神仔山（又稱柯子林山）若遇到有人失蹤，汐止人會拿鐵製沙拉油桶沿路敲打，製造出巨大聲響試圖嚇走魔神仔，不要再纏住失蹤者，讓搜救隊伍可以早日找到失蹤者。

台東一名老翁去年離奇走失，被發現時精神恍惚。（圖／報系資料照）

除了汐止，全台許多山區也經常發生失蹤案件；2011年6月，台南市左鎮區1名84歲老婦受困山區2天，後自行下山脫困，並表示「山上有人請我吃飯，還有人帶我回家睡覺」，且她全身乾淨無傷，令人匪夷所思；2014年6月，80歲彭婦隨旅行團至花蓮林田山旅遊，如廁後離奇失蹤，經調閱監視器發現她原本行動不便，當時竟健步如飛，5天後才被尋獲，聲稱被紅衣女子帶走。

此外，台東鹿野1名72歲老翁去年7月外出未歸，警員獲報後撥電話給對方確認位置，但他卻不斷重複「我旁邊有人叫我不要說」，後來在土地公廟旁草叢被尋獲時，全身都被藤蔓纏住，還不停地喃喃自語，讓警方毛骨悚然。

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(中時新聞網)