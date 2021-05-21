氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，25日至30日「梅雨季滯留鋒」已從華中一帶，調整至台灣附近南北徘徊，多雨型態逐漸成形；視其「熱力」及「動力」不穩定的程度，有激發「劇烈天氣」及大量降雨的機率。即使如此，期間降雨並非連續不停，「滯留鋒」也有北移減弱、出現空檔的時候。雖然「梅雨鋒」伴隨的大量降雨可望「紓旱」，但也要注意「劇烈天氣」可能產生的災害。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日至23日「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後山區為主，部分平地亦受影響。

吳德榮提及，25、26日「滯留鋒」抵達，各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢， 27、28日「滯留鋒」減弱北移，相對空檔；29、30日「滯留鋒」再增強並重返台灣，多雨型態成形，各地再轉有陣雨或雷雨，模擬雨量更勝上波；要特別注意「劇烈天氣」及大量降雨的發生。理論上模擬愈近期末，「不確定性」也愈大，故仍需持續觀察、逐步修正

(中時 )