國內新冠肺炎疫情急遽升溫，各金融業者接連傳出員工確診案例，啟動異地辦公或居家辦公因應的金融業者家數持續增加。據金管會統計至19日止，已有55家銀行業、147家證券期貨業、34家保險業，合計共236家業者實施居家辦公。

銀行局主秘童政彰表示，目前共有38家國銀總行部分單位、15家外銀及陸銀在台分行實施異地辦公，28家國銀總行部分單位、27家外銀及陸銀在台分行實施居家辦公。金融機構可依業務狀況調度人力，在維持營運不中斷原則下，視疫情狀況滾動式調整。

證期局副局長蔡麗玲指出，在確保防疫及營運不中斷狀況下，目前共有44家券商、25家投信、12家期貨、8家投顧業者實施異地辦公，另有36家券商、35家投信、64家投顧、12家期貨業者實施居家辦公。

保險局副局長王麗惠表示，目前22家壽險及19家產險、3家再保險業者均已啟動異地辦公或居家辦公，其中17家壽險、14家壽險業者兩種方式均實施，5家壽險、5家產險實施其中一種，3家再保險業者則全面實施居家辦公。

而證實有員工確診的金融機構，目前已增加至8家。童政彰表示，金融機構若有員工確診，須秉持3大原則處理，首先為遵守指揮中心規定採取必要防疫措施，針對營業場所徹底清消，其次為主動通知相關客戶，最後為本於透明化原則適時對外說明。

(時報資訊)