台中銀(2812)考量越南與台灣經貿關係緊密，規畫設立胡志明市代表人辦事處，可就近掌握台商金融需求及瞭解當地金融發展趨勢，建立海外台商、跨國企業及國際金融機構合作關係，開發跨境業務管道，獲金管會核准向越南主管機關申請。

台中銀為擴展海外業務、爭取海外台商投資商機，2018年2月申請設立馬來西亞納閩分行獲金管會核准，同年10月與吉隆坡行銷辦事處同步開業。去年申請增設檳城、亞庇2個行銷服務處，亦已獲兩地主管機關同意，今年將積極進行開設作業。

越南向來為國銀新南向布局的重要國家之一，目前共有14家台資銀行進軍越南，分別在胡志明市、河內、同奈等地，合計設立12家代表人辦事處、12家分行及1家子行。

據金管會統計，在國銀海外分支機構中，越南2020年稅前獲利27.89億元，雖受新冠肺炎疫情影響而衰退15.92％，仍穩居第5名。2021年首季稅前淨利3.94億元、年減達47.04％，自第5名降至第8名。

(時報資訊)