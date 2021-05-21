針對已故英國王妃黛安娜，於1995年接受英國廣播公司(BBC)訪問，並吐露許多驚人內幕一事，由於黛妃的家屬於2020年質疑，專訪記者巴席爾(Martin Bashir)以詐欺手法才讓王妃接受訪問，讓BBC展開調查並於今年20日公布正式報告。報告中坦言BBC在此則報導中沒有達到「高誠信標準與透明度」，且巴席爾以詐欺的方式偽造文件而獲得採訪，故該公司總裁正式道歉。

這份報告由1名退休法官戴森(Lord Dyson)歷時6個月完成。調查報告指出，巴席爾利用不正當的手段說服黛安納接受訪問，有違新聞倫理。儘管BBC曾在1996年為此進行調查，並認定巴席爾行為並無不當；不過，如今這份報告認為1996年的調查無效。

BBC報導則表示，該公司與巴席爾都會為此道歉，BBC以致函給威廉王子與哈利表達歉意。與此同時，BBC還向黛安娜的弟弟史賓塞伯爵(Earl Spencer)致歉，並返還當年因這段訪問而獲得的一切殊榮，包括1996年英國學院電視獎。BBC承認，這次專訪明顯失敗，且該公司應更多查核、釐清當時情況。

巴席爾本人則表示，「偽造文件是一件愚蠢的事」，並為此感到遺憾；但他堅稱，黛妃本人決定受訪與該文件無關。

調查報告指出，巴席爾透過偽造的銀行帳單來接近黛妃，已嚴重違反BBC規定。他這份偽造文件拿給黛妃弟弟史賓塞看，以贏得史賓塞信任並將巴席爾介紹給黛安納，隨後巴席爾說服黛安娜同意接受採訪。不過，黛妃本人在1995年的信中寫道，自己不後悔受訪。

黛妃的兩個兒子威廉與哈利，則分別發表聲明。威廉在推特上表示，BBC以欺騙的方式採訪，影響母親的聲譽，而這則訪問恰恰是父母關係惡化的原因，更為無數人帶來傷害。這則訪問讓母親逝世前數年出現孤獨、多疑而又害怕的現象，也讓威廉感到難過。這不只是無良記者的失德，BBC整個高層更視而不見，讓黛妃與社會大眾深感失望。

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

哈利表示，這是邁向公義與真相的第一步。這種不道德而又剝削式的採訪，讓黛妃喪生；但這種詐欺手段如今變本加厲，且不只是BBC，整個媒體行業都有這問題。

回顧當年，當BBC節目「廣角鏡」於1995年11月播出黛妃專訪。黛妃除表示自己的婚姻裡有三個人，分別為她、查爾斯與卡蜜拉；此段訪問中，黛安娜也坦言自己對婚姻不忠。這段訪問創下2,280萬人觀看的紀錄。

原本巴席爾名不見經傳；但播出後在美國成為電視圈當紅炸子雞，隨後訪問的大明星還包括搖滾天王麥克傑克森。不過，隨著BBC內部調查報告於上週遞交給總裁戴維，巴席爾已宣布健康因素而辭職。

(中時新聞網)