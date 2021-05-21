台灣本土新冠肺炎疫情炸裂，不少外媒都指主因包括台灣的自滿與疏忽，前副總統陳建仁接受英媒專訪則稱，台灣在萬華茶室疫情的蔓延時，並沒有從日本成人娛樂經驗中學到教訓。對於陳建仁說法，許多網友不能接受表示，3+11跟防疫旅館明明就是最大問題，為何都不敢提。

台灣本土新冠疫情興起，英國廣播公司（BBC）20日的報導中，以小標形容台灣反映的是「一個自滿的故事」，點出台灣防疫的4大問題，包括人民、政府都自滿，導致病毒篩檢率低，還引述陳建仁的說法，指出萬華茶室群聚感染導致疫情擴散，是台灣沒有從日本成人娛樂產業的經驗中汲取教訓，另外也包含太過強調邊境控管、疫苗接種率低等問題。陳建仁稱，很多確診者不願意坦承去過茶室，讓疫調工作更困難，「這提醒我們，就算只是非常少部份的人打破規定，也會造成滲透。」

此外，陳建仁表示，「我們已經竭盡所能向國際購買疫苗，但我們沒有得到太多，目前能維持疫苗供應的唯一途徑是自己生產，這對台灣來說非常重要。」

不過，陳建仁的說法，引發批踢踢的網友不滿，許多網友痛批，「3+11跟防疫旅館明明就是最大問題」、「絕口不提3+11」、「不能說的3+11」、「破口明明是3+11，通通怪給萬華」、「綠媒絕不提3+11，一直打雙北」、「三大主因：范婦、華航管理擺爛，比長榮還不如、諾富特防疫飯店混住」、「不是3+11嗎？怎麼講萬華」、「3+11不敢提，疫苗也輕輕帶過，不就去頭去尾只提中間」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

更有網友譏諷，「台灣沒有輸！陳部長沒有輸！雙北市長故意給中央難看啦」、「黨現在定調就是不認錯啊！諾富特管理有人出來負責嗎」、「整篇在護航，那裡說實話？花很多心力在邊境？廢到笑」、「很爛欸明明是政策管理疏失，台灣人都是受害者！不過居然要跟日本官員比真的很...」、「現在是怪萬華，救你家范大立委」、「誰傳給特種行業的呢？大仁哥」。

(中時新聞網)