全台大停電，連疫情指揮中心都逃不過。（資料照）

台灣疫情嚴峻，加上缺水跟一周兩度停電，引起廣大民怨，外界開始檢討蔡政府能源政策是否有問題？前台南縣長蘇煥智19日在臉書坦言，小英政府的防疫神話破功了，不過以台灣人的性格及文化，基本上應該會在半個月內可以控制，但在「反核、減煤、減碳」三大壓力的考驗下，以目前小英政府團隊的狀況，未來三年「停電危機」恐怕是台灣最大的考驗，也可能是終結民進黨繼續執政的關鍵。

蘇煥智19日以「停電危機，可能終止民進黨執政的關鍵」為題在臉書撰文分析，他首先提到一旦天氣熱又停電，這把火恐怕不只是燒到台電董事長、經濟部長，恐怕連總統、行政院長都會睡不著覺的，如果繼續再處於這個停電危機邊緣，恐怕後果不堪想像。

蘇煥智認為，小英政府宣布非核家園的立場，也是一個難得的選擇，不過既然選擇非核家園的路線，照道理在能源轉型的努力應該更徹底，既然選擇這麼有理想性而且符合國際潮流的路線，但其工作團隊能不能跟得上，的確是一個嚴峻的考驗。他說，「小英政府團隊基本上是傳統官僚體系為核心，政務官也率多聽話的小圈圈。的確在能源轉型改革的腳步距離國際要求的標準仍有嚴重落差；連中研院前院長李遠哲都對她在此方面的改革有極大的失望」。

蘇煥智說，隨著新冠肺炎社區感染擴大，小英政府的防疫神話破功了，台灣防疫進入了更繁雜的危機管理考驗，不過以台灣人的性格及文化，基本上應該會在半個月內可以控制，但在「反核、減煤、減碳」三大壓力的考驗下，以目前小英政府團隊的狀況，未來三年「停電危機」恐怕是台灣最大的考驗，也可能是終結民進黨繼續執政的關鍵，「但令人擔心的是停電恐慌可能讓三接公投繼續留在大潭觀塘離岸港；而重啟核四的公投案竟也可能通過了」。

(中時新聞網)