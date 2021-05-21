3年前中選會公告行政院所提公投案修正意見書，遭法院裁定撤銷後，花錢在報紙上重新刊登原意見書，但公投公報卻仍刊載遭撤銷的修正意見書，時任中選會主委陳英鈐去年遭公懲會判罰20萬元，他提再審遭駁回，又向懲戒法院聲請再審，被駁回確定。

本案是因「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩提案反同公投，2018年10月24日中選會公告行政院意見書後，行政院29日又提修正意見書，陳英鈐明知重新公告修正意見書應經中選會委員會決議，卻以有先例為由，自行核可重新公告。

曾獻瑩聲請停止執行，台北高等行政法院裁定中選會不得公告修正意見書，陳英鈐11月9日收到法院裁定後，未撤銷重行公告，直到19日最高行政法院駁回中選會抗告後，陳才重新刊登原意見書。事後陳被監察院彈劾並移送公懲會究責。

公懲會認為，陳嚴重損害政府公信力，為維護公務紀律，促使中選會依法獨立行使職權，有懲戒必要，考量他是特任官，依《公務員懲戒法》不得做出休職、降級、記過等處分，遂判決罰款20萬元，他不服提再審被駁回。

實施懲戒新制度後，陳英鈐提出8項理由，主張公懲會判決違法請求懲戒法院第一審准予再審，被駁回後他又上訴，第二審認為，陳的再審部分顯無理由，部分不合法，他上訴意旨專憑己意，沒有法律上理由，且本件無行言詞辯論之必要，逕予駁回確定。

(中時 )