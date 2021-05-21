足球界一代傳奇球星貝克漢(David Beckham)是球迷心中永遠的神，台北時間5月20日消息，英超官方宣佈，貝克漢終於入選英超名人堂，他是第8位入選英超名人堂球員，前7位分别是席勒(Alan Shearer)、博格坎普(Dennis Bergkamp)、亨利(Thierry Henry)、坎通納(Eric Cantona)、杰拉德(Steven Gerrard)、蘭帕德(Frank Lampard)、羅伊·基恩(Roy Keane)。他們也是2021年英超名人堂全部成員，貝克漢則是2021年最後一名入選成員。

David Beckham becomes the 8⃣th player inducted into the Premier League Hall of Fame — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 20, 2021

貝克漢生涯在曼聯取得突破性成就，265次出場中贏得六次英超冠軍。貝克漢生涯有「黃金右腳」之稱，生涯踢進62個球並送出80次助攻，貝克漢隨後到過美國聯盟洛杉磯銀河隊、義甲AC米蘭、西甲皇家馬德里、法甲巴黎聖日耳曼效力，也多次入選英格蘭國家隊，是前英格蘭隊長，司職中場。貝克漢最為著名「黃金右腳」，能精準進行遠距離長傳、傳中極其賞心悅目自由球攻門，無論在俱樂部或在英格蘭代表隊生涯，都藉此獲得大量助攻和進球。他一度為世界上最高薪的職業足球員，此外他生涯拿過無數獎項，並於1999年及2001年拿下世界足球先生亞軍。

貝克漢不僅是著名球員，球場外其妻子為前辣妹合唱團成員維多利亞(Victoria Adams)，由於他擁有突出外表、百變髮型及正面形象，以至自己品牌男士香水等商品，及長期擔任運動品牌愛迪達代言人，因此對大眾傳播媒介和時尚界等方面都具很大的影響力。而貝克漢聽到自己入選後說：「很榮幸能與比賽和聯賽的這些傳奇人物一起入選首屆英超聯賽名人堂。」「英超聯賽是我職業和生活中如此重要組成部份，我很高興能與我一起玩過、競爭並仰慕的這些偶像一起獲得認可。」

「這是榮幸，因為我知道要歸功於球迷。過去一年左右，球迷們對比賽非常重要，很高興看到他們慢慢回球場上來。因為他們使足球與眾不同。」「我一直說，在我職業生涯及以後日子，很幸運能擁有令人難以置信的球迷支持我，因此感謝所有投票的人。」而入選英超名人堂則有一些條件：首先要在2020年8月1日前退役、其次需至少出戰250場英超比賽，除非該球員取得以下成就，1.為一家俱樂部出戰超過200場英超聯賽。2.曾入選英超聯賽10年或20年最佳陣容。3.曾獲得英超金靴和金手套獎。4.曾被評選為英超賽季最佳球員。5.至少贏得三次聯賽冠軍。6.曾踢進超過100個英超聯賽進球。

(中時新聞網)