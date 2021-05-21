小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。五天二度無預警全台分區大停電引爆民怨沸騰，政府高官打電話給用電大戶，要求尖峰時間多用自家發電設備來「幫助台電降載」，引發竹科一些半導體大廠多所抱怨。

【1】缺電！政府腦筋動到半導體廠

五天二度無預警全台分區大停電引爆民怨沸騰，據了解，經濟部近日雙管齊下，一是協調工業大戶如半導體業台積電、面板業等，在用電尖峰時段多用自用發電設備，降低尖峰負載；二是協調鋼鐵、石化等用電大戶調整生產排程，或有汽電共生廠設備的增購其剩餘電力，目的協助台電降載，充當「救援」部隊，紓緩走鋼索的供電情勢。

【2】產業循環高峰已近 台積電等16檔遭降評

摩根士丹利證券大動作下修半導體產業預期，直指面板驅動IC（DDI）產業循環高峰已近，邏輯半導體產業擴張恐提早結束，調整16檔個股財務預期，其中，尤以DDI指標聯詠與新股王矽力-KY投資評等，由「優於大盤」，大砍至「劣於大盤」，動作最大。

【3】敲進5,309張...護國神山出現神奇尾盤

護國神山台積電520走勢多不振，盤中最低來到560元，下跌7元，尾盤最後一筆在5,309張大量敲進下，由562元拉至567元平盤作收，政策護盤跡象明顯，台股險守萬六。

【4】航運股發燙 量史上新高

上市航運指數成交占比在20日衝上為31.85％，創下史上第一大，熱門股長榮、陽明個股成交比重分別高達12.94％及12.62％，拿下台股冠亞軍寶座，寫下紀錄前所未見。台股分析師表示，當沖盛行及搶當航海王的淘金情緒過熱，結構失衡不利台股。

【5】運費天價沒頂 美加線又漲1,200美元 美零售商開始擔心聖誕節貨品...

貨櫃船運市場因為全球主要港口壅塞問題無解，已經是天價的運費沒有最高、只有更高。目前亞洲-歐洲航線運價約為去年同8倍，6月1日全球第二大的地中海航運已通知客戶每大箱（40呎櫃）要加高1000美元；美西線目前運價約為去年同期4倍，全球第五大的赫伯羅德航運美加線每大箱要加1,200美元，美國零售商對聖誕節貨品運送相當憂心。

(中時新聞網)