美軍驅逐艦「魏柏號」近日行經台海、進入西沙群島海域。中國國防部昨晚表示，這是嚴重的挑釁行動，性質十分惡劣，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

中國國防部20日晚間以發言人譚克非名義發表聲明作上述表示。

據國防部官網，譚克非並宣稱，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。

他說，「美國軍艦頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力、製造危機，向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，這是非常不負責任的危險行為，無異於『玩火』。」

譚克非又稱，西沙群島是中國固有領土，「美國軍艦擅闖中國西沙群島領海，嚴重侵犯中國主權和安全，違反中國法律及相關國際法，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序」。

他表示，中方要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於地區和平穩定的事，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙和麻煩。

譚克非最後強調，「中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美國海軍第7艦隊勃克級導向飛彈驅逐艦「魏柏號」（DDG 54）18日通過台灣海峽，之後於20日進入西沙群島海域。

共軍東部戰區、南部戰區之後接連發布聲明，指已組織海空兵力，依法依規對美艦進行跟監和警告驅離。

(中央社)