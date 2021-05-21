歐洲議會20日表決通過將凍結歐中投資協定。中國駐歐盟使團發言人對此表示，協定並非誰對誰的恩賜；又稱中國之前採取的「反制措施」是對歐盟單邊制裁的「正當回應」。

中國駐歐盟使團官網21日刊登發言人答記者問指，中歐投資協定「是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜」。中國實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中國始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐洲和中國相向而行。

歐洲議會20日以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決將歐中投資協定凍結，直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

歐盟和中國於2020年底完成歐中投資協定談判。但歐盟於今年3月就新疆人權議題制裁中國官員；中國隨後也宣布制裁10名歐洲議會議員、學者和多個實體，讓雙邊關係陷入低潮。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月初曾指，歐盟與中國的相互制裁不利批准協定，指執委會爭取批准協定的行動實際上已經中止。

(中央社)