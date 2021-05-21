台灣本土個案狂炸，已連續6天單日破百例，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書分享確診者的年齡統計表，指出這波感染者中，60歲以上的人佔了三分之一，由於老年人重症比率較高，因此我國新冠重症率恐因此增加，「醫療量能衝擊要來了！」

蘇一峰昨晚在臉書PO出一張近日確診患者的年齡統計表直呼，台灣這波疫情的感染者中，60歲以上的患者比例佔了三分之一，重症的比率也因此會增加，因為老年人更容易產生重症，醫療量能的衝擊要來了！

從統計表中可見，5月15日至5月20日期間共有1512名確診個案，其中9歲以下確診者29人、10至19歲共36人、20至39歲共225人、40至59歲共628人、60歲以上者佔了584人。

台灣本土累計上千人確診，其中60歲以上確診者佔3成，讓醫師看了表示，醫療量能衝擊要來了。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

不少網友看完嚇歪表示，年長者真的不愛戴口罩，「老人家很愛脫口罩、不戴口罩，耳根子又硬，但非常時期，為了延長壽命，請戴口罩啊！」也有網友分享自身經歷表示，在路上騎車看見一位阿伯沒有戴口罩，善意上前提醒對方，結果反而被嗆。

(中時新聞網)