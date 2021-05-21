看來湖人總教練佛格接下來必須好好思考如何使用主力中鋒德拉蒙的時機！根據美國數據專家庫巴科21日報導，「一眉哥」安東尼戴維斯在昨天附加賽當中，跟德拉蒙同時上場打了16分45秒，一眉哥竟然交出投7中0、得分掛蛋的離譜表現。

反觀安東尼戴維斯在德拉蒙沒上場時打了25分29秒，交出投17中10、攻下25分的優質進攻表現，充分表示湖人「雙塔」同時上場期間，一眉哥明顯打得很卡，也找不到合適進攻時機，這或許是湖人高層挖來德拉蒙之際沒有想到的結果。

更讓德拉蒙尷尬的是，根據《ESPN》統計，附加賽打到第3節還剩5分16秒，德拉蒙被換下場之後再也沒打，德拉蒙換下前湖人攻下60分，場上正負值負9，命中率3成5，當他被換下後，湖人拿43分，正負值正12，命中率高達5成。

如此一來，佛格在接下來季後賽恐怕必須考慮大幅減少德拉蒙的上場時間才行，否則湖人進攻老是陷入當機，不過畢竟湖人昨天的對手是擅長小球戰術的勇士，等到湖人在季後賽首輪遭遇擁有中鋒艾頓的太陽，或許德拉蒙的場上價值才有辦法展現。

(中時 )