台中大媽「口罩戴下巴」搭公車 不聽勸怒吼：我呼吸困難！

台灣自從萬華阿公店出現小姐染疫後，本土疫情大爆發，全台進入第三級警戒，只要民眾外出一律配戴口罩，可是連日來各地都有人未戴口罩被開罰，儘管如此，台中市一名婦人昨（20日）天搭公車時，不聽旁人規戴好口罩，還嗆罵對方：「豬哥」，有人不下去拿出手機錄影PO上網，該婦人恐被開罰3千至1.5萬元。

台中這名婦人昨天在公車上，口罩沒有完全遮住口鼻，一旁乘客見狀要她把口罩，沒想到她竟然大聲怒嗆：「大家看，兩隻豬哥欺負我」、「大家看，我到現在還沒有吃飯，還要站在這裡討飯錢」，還說要打電話給台中市政府交通局長。

有人看不下去，便拿出手機錄影，公車司機見婦人情緒激動，便將車子停在台灣大道路邊，再聯絡警方前往處理，員警到達後，婦人還不停說：「我身體不好，我呼吸困難，大家都知道，我到現在還沒有飯可以吃啦」，不過警方仍將該名婦人公車上沒戴好口罩情事，向上呈報，中市政府今天防疫記者會可能公布這名婦人是否受罰。

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(中時新聞網)