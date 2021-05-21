新冠肺炎疫情嚴峻，今有消息傳出位在新北市新莊區的衛福部立台北醫院1名護理師確診，院方緊急匡列8人隔離採檢，採檢結果均為陰性；但消息一出在院內人心慌慌，有護理師認為應該要大消毒並擴大匡列。對此部立台北醫院回應，經疫調醫師判斷護理師有萬華社區活動史，非院內感染，為社區感染。

據了解，台北醫院5月18日有一名外科病房的病患確診為陽性，因此醫院5月19日全面篩檢同病房的護理人員，其中3名護理人員因有接觸史被匡列，已在居家隔離14天，檢驗報告昨日出爐，卻有1位沒接觸病人護理師被驗出陽性。

據悉，該確診護理師曾透露自己連續3天有發燒、腹瀉等疑似新冠肺炎症狀，得知確診後，與她有接觸的8位同事也被匡列，目前居家隔離中。

台北醫院說明，5月18日確診病人為一採非常弱陽性的病人，經過2次檢測確定為陰性，而這名確診的護理師有萬華社區活動史，5月17日自覺喉嚨癢，無其他症狀，院方即對護理站人員及病人PCR檢測，結果均為陰性，經疫調醫師判斷護理師非院內感染，為社區感染。

台北醫院強調，本院病人於住院前均需進行PCR檢測，第一線急診及專責病房人員除配戴N95口罩也著裝完整隔離裝備，其他護理站亦配戴外科醫療口罩，並且為確保院區潔淨，本院每日於急診等高風險處均有進行環境清消，門／急診與住院醫療服務皆進行降載，以維護醫護量能及人員管控。

但有護理師認為，同事一採結果陽性，還在等二採結果，應該要全面消毒，此外醫院19日才給單位同仁N95口罩、護目鏡、防護衣等全面配備，確診同事從17日起連續3天都有上班，如今同事間們人心惶惶，卻還得要正常上班。

(中時 )