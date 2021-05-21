(09:20更新)

台股今(21日)開高走高，在電子、傳產、金融同步上攻下，指數觸及16431.14點，漲近400點，貨櫃三雄的萬海已率先亮燈漲停，來到114元的新高價，長榮、陽明也漲逾7%。

周四美股四大指數全數收紅，台股今(21日)開盤以16136.86點開出，上漲94.5點，隨後往上衝高至16288.18點，漲逾200點，台積電開盤以572元開出，上漲5元，聯電開盤上漲1.2元，以47.75元開出，面板、鋼鐵、航運族群都開高。

美國上周初領失業金人數創疫情爆發以來最低紀錄，提振投資人信心，在科技股領軍下，周四美股四大指數全數收紅，道瓊工業指數收盤上漲188.11點(或0.55%)，收在34084.15點，標普500指數終場上漲43.44點(或1.06%)，以4159.12點作收，那斯達克指數收盤上漲236.00點(或1.77%)，收在13535.74點，費城半導體指數收盤上漲78.84點(或2.64%)，收在3066.11點。台積電ADR收盤上漲0.78%，聯電ADR則下跌2.41%。

台股20日開低震盪走低，在台積電拉尾盤救援之下，加權指數收在16042.36點，下跌90.30點，守住萬六大關，成交值4657億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超171.09億元，投信賣超11.15億元，自營商賣超37.46億元，合計賣超新台幣219.7億元。

(中時新聞網)