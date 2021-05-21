國內本土確診持續延燒，醫護承受高壓，位於第一線的急診室醫師田知學在臉書上發文，痛揭為了保護丈夫與小孩，她決定搬出來住，同時也嘆息，所謂宅在家救台灣對他們來說太過於奢侈，讓6萬位網友看了心頭一酸。

急診醫師田知學20日晚間在臉書專頁「布農Doc 田知學」寫下一篇文，開篇即道出，「然後，我決定搬出來住了」。田知學說，沒有一間醫院是為了應對COVID-19所設置，也沒人想過台灣的疫情會發展到這一步，希望能早日撥雲見日。

田知學說，每日結束工作即使清潔完備，回到家還是會擔心會不會影響到家人；田知學表示，她觀察了幾天，推斷疫情不會那麼快穩下來，忍了很久後，最終決定搬出家裡，暫時離開最愛的丈夫與小孩。

田知學透露，她很不捨得離開小孩，但非常時期她只好不停說服自己「我可以的」、「我很堅強」，但昨日兒子在家聽中文線上課程落後時，只會英文的丈夫束手無策向她求救，她卻幫不上任何忙，讓她感到相當鼻酸。

田知學在文末寫下，如果可以交換，身處第一線有情緒與壓力無處宣洩的醫護，真的很想與「戴口罩、勤洗手、不群聚」的一般民眾交換，而所謂耍廢救台灣的說法，已經對他們來說太過於奢侈。

文章曝光後，截至發稿時間已有逾6萬人以上留下表情貼，不少網友刷一排感謝的話，也紛紛喊話，台灣一定能攜手挺過嚴峻的疫情，請大家都要堅持到底。

(中時新聞網)