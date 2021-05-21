台灣本土確診數連續多日破200例，根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，我國今年共累計1612例本土個案，台灣本島僅存6塊淨土，目前尚無出現本土確診病例，分別是嘉義市、嘉義縣、南投縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年台灣共累計1612例本土個案，其中以新北市754人最多，接著台北市611人、桃園市99人、彰化縣64人、宜蘭縣29人、基隆市23人。上述的6個縣市首見轉為深褐色燈號。

目前呈現咖啡色燈號的縣市有3個，分別是高雄市12人、台中市10人和新竹市3人；橘色燈號3個，分別為新竹縣2人、台南市2人和雲林縣2人；僅1人確診的苗栗縣則是膚色燈號。其餘9個縣市則是米白色燈號，目前還沒有出現本土確診案例。

而台灣本島目前僅剩下嘉義市、嘉義縣、南投縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣，這6個縣市沒有本土個案。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增286例確診，年齡介於未滿5歲至90多歲，居住縣市以新北市157例最多，其次為台北市87例，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、臺中市3例、高雄市2例及雲林縣1例。

其中與萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

(中時新聞網)