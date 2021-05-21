資深媒體人周玉蔻昨日（20）自爆，廣播節目因「經營不善」被告知月底停播，她不服此理由，當面對台北之音董事長廖婉汝表示，節目做到今天，更怒轟電台遭對岸指揮，但遭料否認。周今早上8點，如常在節目中出現，並再度爆料今日確診人數「會比昨天多」，且集中新店、中和兩地，其原因就出在新北市市長侯友宜身上，呼籲新北市衛生局局長陳潤秋能趕快制止侯的言行。

周玉蔻今日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》爆料，今天確診人數會比昨天多一點點，主因是新店、中和兩地疫情大爆發。周痛批，新北市的防疫進度已落後好幾天，讓病毒從板橋帶到三重、三重再帶到中和，導致如今中和變成重災區，如果新北市早一點進行快篩，會有這麼多的確診嗎？

周玉蔻指出，原先疫情最嚴重的台北市萬華，之所以能順利壓制下來，就是因為剛爆發時，台北市市長柯文哲就與衛福部部長陳時中密切合作，藉由快篩很快把待定讀的人驗出來；反觀侯友宜完全沒動作，只會不斷喊出「該封城就封城」、「該四級就四級」這些「自誇的口號」，反而把一堆人都逼出來去大賣場買東西，簡直「簡直無語問蒼天！」

周玉蔻爆料，侯友宜現在盼外界不要攻擊他的防疫、方艙醫院；更抨擊新北市衛生局局長陳潤秋，這麼專業竟然無法制止侯的言行。

不僅如此，周玉蔻更具體預言，今日新北市確診人數一定會比昨天多，她相信今日會再來一波小高峰，然後28日再來一波小高峰，疫情就會開始下降了。侯並強調，新北市疫情之所以會日益嚴重，問題就出在侯友宜身上。

(中時新聞網)