市場研究公司GfK在20日公布英國五月消費者信心指數上升至負9點，優於市場預估的負12點，高於四月的負15點，為連續四個月上升，創去年三月來新高。這表示英國目前的消費者信心，已重回去年新冠疫情爆發前的水準。

外界認為英國消費者信心能從二月開始迅速回升，主要是英國的新冠疫苗接種率快速上升，讓政府得以逐步解除封鎖，從而使經濟活動熱絡起來。

GfK的客戶策略部經理史塔頓（Joe Staton）說，英國消費者信心上升，反映民眾對未來十二個月的個人財務狀況，以及對英國經濟前景都感到更樂觀所帶動。

他指出英國四月重新開放戶外酒吧、商店、健身房和理髮廳等消費場所，加上愈來愈多人接種疫苗，都可能帶動五月的「綠色名單」（Green List）出國渡假需求上升。

英國17日起放寬英格蘭民眾旅行限制，前往澳洲、新加坡、冰島、葡萄牙和紐西蘭等十二個被列入「綠色名單」低風險國家與地區的民眾，在返回英國後不用被隔離。

(工商 )