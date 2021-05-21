圓展(3669)宣布旗下AVer DL30、AVer PTC310N、AVer PTZ310N 及AVer PTZ310，獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。

圓展至3月31日止資產為28.8億元，負債14.8億元，負債比為30%，每股淨值為36.58元；營業毛利5.47億元，毛利率54%；營業利益2.43億元，營益率為24%；稅後盈餘為2.03億元，EPS達2.19元。

Zoom特成立第三方專業實驗室，專門測試合作夥伴的產品功能與 Zoom 視訊軟體的整合性，只有通過實驗室嚴格測試的產品，才能成為 Zoom 的技術合作夥伴。這也表示這些產品可與 Zoom 完美搭配、無縫整合，為使用者提供更可靠的遠距辦公、線上教學視訊協作體驗。

DL30是圓展最新遠距教學自動追蹤攝影機，搭載12倍光學變焦以及AI人形辨識技術，可自動偵測人像，進行半身或全身的追蹤，為國中小教室帶來強大的教學工具，無論在哪裡學習，都能為學生帶來身臨其境的體驗。

PTC310N是第一台獲得Zoom認證的NDI視訊協定 AI自動追蹤攝影機，具備12倍光學變焦、相容NDI|HX2協定、且支援oE+和 VISCA控制，透過一條網路線開始影音串流直播，精彩接軌全世界。

PTZ310與PTZ310N皆擁有獨家即時移動偵測及自動臉部偵測功能，並結合SDI和HDMI輸出高清影像，用於網路即時直播，影音震撼如臨現場。

(時報資訊)