科技族群領漲下，21日隔夜美股經過日線連三黑後全面走揚，費城半導體甚至大漲超過2.6％。經濟數據中，美國上周初次申請失業救濟人數創疫後以來最低，激勵美股走高，至於通膨與美聯準會後市發展，均是市場矚目焦點。道瓊漲188.11點或0.55%，收34084.15點，那斯達克漲236點或1.77%，收13535.74點，標普500漲43.44點或1.06%，收4159.12點。

上周初次申請失業救濟人數降至44.4萬，並創2020年3月14日以來最低。美國官方數據顯示，截至15日的一周內，首次申領失業救濟人數減少3.4萬人為44.4萬，較市場普遍預估值45萬稍優。而在更上一周，這個數字為47.8萬。

雖然，初次申領失業救濟人數下降，是因為越來越多美國民眾接種疫苗，並重返工作崗位，表示就業市場正持續改善中。不過，美國首次申領補助人數，還是遠高於新冠疫情爆發前的水準，再次證明跟聯準會所提的充分就業，兩者間還有段距離。

億創理財 (E-Trade)認為，從最新的初領失業補助數字來看，美國景氣正在復甦無疑。雖然有通貨膨脹疑慮，但全面就業也是聯準會希望達成的目標。

19日，聯準會公佈的4月會議紀錄中可以看出來，如果經濟狀況繼續快速改善，在未來會議上的某個時間點，就可以開始討論有關固定資產購買的調整計劃。因為在過去一年期間，美國聯準會每個月都會買進1200億美元債券。

市場在聽聞此消息後，美國公債殖利率應聲上揚。因為，投資人擔心疫後的景氣迅復甦，可能會讓通脹漲勢失控。因此，美國聯準會屆時也不得不改變目前寬鬆貨幣政策。

摩根大通也認為，對於通膨一事市場切莫驚慌，因為無論從經濟層面以及市場角度來看，美國復甦都表現強勁，伴隨產生的波動也是難免的。

加密貨幣方面，根據Coin Metrics，比特幣在19日突然重挫至3萬美元左右後，20日一度彈升9%，回至42000美元價位以上。不過，美國財政部表示要實施交易管理措施後，虛擬貨幣市場受到打擊，20日比特幣漲幅收斂並還一度下跌，盤中最低曾跌至38660美元附近。

科技股表現最亮眼，尖牙FAANG族群中，臉書漲1.60%，蘋果漲2.1%，亞馬遜漲0.49%，Netflix漲2.86%，谷歌也漲2.05% 上漲0.72%的思科表示，晶片短缺議題在2021年應該都會持續下去，將來搞不好還會有漲價疑慮。

收高約4%特斯拉宣稱，旗下Model S Plaid是史上加速最快且非私人訂做的汽車，因為從0加速到60英里不到2秒鐘。

還有在剛剛公佈的財報中，寶潔，Kellogg與家得寶等零售業者都提到，2021年價格上漲壓力很大，因為隨著經濟重新恢復正常與社交限制取消，無論來自消費者或店家需求，都遠遠超過供應面可以提供的。

(時報資訊)