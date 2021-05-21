39歲許維恩2個月前認愛旗下藝人王家梁，昨兩人選在520求婚成功，將擇日登記，人美又經營事業有道的許維恩，過去曾和男團B.A.D成員田恩沛（Alex）有一段婚姻，年輕時則和創作才子楊明學有過刻骨銘心戀情，無奈對方癌逝，讓許維恩痛哭一年，曾坦言覺得魂不守舍，好像靈魂也跟前男友一起走了。

許維恩過去受訪談感情，直言最讓她難忘的是22歲時和創作才子楊明學的一段戀情，兩人還受邀拍攝天后王菲MV〈旋木〉，留下永恆紀念，而楊明學的作品不僅有〈旋木〉，還有孫燕姿〈我不難過〉、范瑋琪〈不眠〉等，但他後來罹患罕見的泡狀軟組織腫瘤，之後因癌細胞侵犯到肺部，病重不治，許維恩坦言知道這件事時有如世界末日，一整年都過得渾渾噩噩，時而痛哭，還是楊明學的媽媽看不下去介紹她去模特兒圈工作，才轉換注意力。

許維恩曾和男友楊明學拍王菲MV。（圖／翻攝自 Youtube）

2009年許維恩和田恩沛（Alex）結婚，婚姻只維持了3年就離婚告終，2016年許維恩和傳了緋聞多年的KID終於認戀，2年後許維恩低調坦言回歸單身，不久又與「大馬高以翔」呂銳傳出熱戀，一年後許維恩鬆口兩人「退回朋友的位置」，而呂銳今年4月則宣布結婚當爸。

許維恩昨宣布接受王家梁求婚。（圖／翻攝自sharon701111 IG）

許維恩去年成立經紀公司「維恩原創」擔任CEO，王家梁是她旗下藝人，兩個月前兩人拍廣告後隨即認愛，昨兩人在IG分享鑽戒照，宣布求婚成功，經紀人透露兩人本來要在520登記結婚，但碰到疫情攪局，只好選在這天先公開，之後再找時間補辦手續。對此，據《ETtoday星光雲》報導，舊愛KID也透過經紀人簡單回應4字：「祝福他們。」透露見過王家梁，相信他會對她很好，「她好，我就很開心」。

(中時新聞網)