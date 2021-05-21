總蔡英文統第二任期昨日（20）滿一周年，也是其執政滿五週年紀念日。蔡與民進黨卻一反常態，並未在執政周年發表任何形式演說，引發外界關注。媒體人朱凱翔狠酸：「可能是怕晚點停電了要說兩次。」此言一出，吸引超過3000個網友按讚，有人更回道：「她希望此時此刻全民都忘了她，你卻時時呼喚她，你壞壞喔！」

針對蔡英文執政周年卻「靜悄悄」，國民黨主席江啓臣昨日痛批，若沒有缺水、跳電、疫情肆虐，想必當天又是民進黨大內宣的絕佳時刻，然而當天沒有網路上誇張的造神，總統府平靜的出乎意料，變成「被消失的總統就職周年」。江警告蔡政府，「驕傲自滿」往往帶來無法挽救的災難，「謙卑反省」或有可能將傷害降到最低；期盼蔡能檢討缺水、缺電、缺疫苗等問題，拿出領導人的高度與戰略，告訴人民何時能有穩定供應的水電與安全有效足夠的疫苗，帶領台灣回到正確的道路。

不只江啟臣一人對蔡英文「靜悄悄」提出質疑，朱凱翔昨日也在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示：「你問，為何蔡總統就職周年沒有公開行程，沒有演說，沒有講稿，難道對百姓無話可說？我猜，可能是怕晚點停電了要說兩次。」諷刺的言論，短短不到一日便獲得超過3000個讚、近300則留言與數十次分享。

網友紛紛回應：「她希望此時此刻全民都忘了她，你卻時時呼喚她，你壞壞喔」、「說一半停電，很尷尬耶」、「她要繼續躲，越出來講話然後沒內容就更容易露餡她無能的事實！」「本來演講稿是想講我們防疫有多棒，可没想到人算不如天算……就算了！」「放心，電力硬撐到521」、「5缺的講稿要花點時間」、「因為今天是馬英九總統就職13周年啊」。

(中時新聞網)